Start povorke bo ob 16.30 pred rojstno hišo Rudolfa Maistra, razposajene maškare pa bo do Glavnega trga popeljal Juš Milčinski. Na koncu povorke vse udeležence čaka brezplačni krof, na odru pa bosta obiskovalce zabavala Plesni klub Šin Šin in Mojca Robič, napovedujejo na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik, kjer najboljšim maskam obljubljajo tudi lepe nagrade. Nagradili bodo najboljše maske med posamezniki in najboljše med skupinskimi maskami, seveda pa se morajo vsi prej na karneval prijaviti. Skupinske maske, ki so se prijavile po spletu, lahko prijavne številke prevzamejo v Turističnem informacijskem centru na Glavnem trgu 2, in sicer v ponedeljek od 9. do 16. ure ter v torek od 9. do 14. ure, ter se tako izognejo gneči na prijavni stojnici pred začetkom karnevala. Spletne prijave so na povezavi bit.ly/kamniskikarneval2018 možne do nedelje zvečer. Prijaviti se bo mogoče tudi na stojnici pred karnevalom, prijave so brezplačne.