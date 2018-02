»V zadnji študiji je prvič uspelo v laboratoriju razviti človeško jajčece od zelo zgodnje faze razvoja do popolne zrelosti,« so sporočili z univerze v Edinburghu, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP. Jajčeca so razvili iz zelo zgodnje faze razvoja celic iz tkiva jajčnika. Razvili pa so jih do te mere, da je možna njihova oploditev. To je doslej uspelo zgolj pri jajčecih miši, medtem ko so človeška razvili iz kasnejše faze razvoja.

Ugotovitve študije, objavljene v znanstveni reviji Molecular Human Reproduction, bi lahko pripomogle predvsem pri zdravljenju neplodnosti žensk, ki imajo tovrstne težave zaradi zdravljenja, kot je kemoterapija. Jajčne celice v zgodnji fazi razvoja bi lahko dale zamrzniti pred zdravljenjem, nato bi celice v laboratoriju razvili, kasneje pa lahko tudi oplodili s semenčicami.