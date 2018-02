Pred nekaj dnevi je dežurna ekipa murskosoboškega urgentnega bloka sprejela tarnajočega moškega, ki je komaj stal. Bilo je sredi noči, enainpetdesetletni Radgončan pa je vpil in tarnal zaradi bolečin v zadnjici. Po pregledu je bilo hitro jasno, kaj je vzrok bolečinam: ovalna plastična spolna igrača.

Ker je moški zatrjeval, da je žrtev napada, so bolničarji poklicali policiste, ki so ranjenca tudi zaslišali. Nam so iz PU Murska Sobota povedali le to, da zares obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja spolnega nasilja, a ker je zadeva še v začetni fazi zbiranja obvestil, podrobnosti ne smejo razkrivati.

Neuradno smo izvedeli, da ima moški precej težav z navajanjem okoliščin in dejstev, ki naj bi ga pripeljali do trditve, da so ga napadli najmanj trije moški. Morda jih je bilo celo več, je policistom povedal Radgončan, ki pa se ne spomni, ali so ga izprijenci napadli v parku, na sprehodu ali kar na njegovem domu. Kriminalisti v Radgončanovem stanovanju niso našli sledi vloma.

Kriminalisti po naših neuradnih informacijah ne izključujejo možnosti samopoškodovanja. »Precej verjetno je, da se je gospod poškodoval sam, pa tega zaradi nerodne situacije ne zmore priznati,« nam je povedal policijski vir in dodal, da takšnega primera policisti v Pomurju zagotovo še niso obravnavali.