Američanka Allison Blixt in njena italijanska partnerica Stefania Zaccari sta srečna starša dveh v zakonu rojenih sinov, le enemu pa je pripadlo ameriško državljanstvo. Njuna odločitev za skupno življenje v Londonu je le delno pripomogla k zapletu, pravi razlog zanj je, da sta dečka rojena s pomočjo umetne oploditve in neznanega darovalca semena. Allison in Stefania sta v rojstnih listih dečkov uradno zabeleženi kot starša obeh, do ameriškega državljanstva pa je po mnenju State Departmenta upravičen le Allisonin Massimiliano, medtem ko je Lucas ostal brez njega. Navodilo ministrstva sicer zahteva, da je le eden izmed staršev v času rojstva ameriški državljan, ameriški konzulat v Londonu pa je iz predala privlekel neko preživeto razlago, da mora biti tudi »biološki starš«. Kar pa Allison Lucasu ni. Še bolj bizaren je labirint, skozi katerega se prebijata nepremičninski agent Andrew in njegov izraelski partner Elad Dvash-Banks. Kot študenta sta se spoznala v Izraelu, poročila v Kanadi, ker njuna zakonska zveza v ZDA še ni bila legalizirana, in s pomočjo nadomestne matere pred poldrugim letom dobila dvojčka. Oba sta prispevala spermo, božja volja je bila, da sta Aiden in Ethan zrasla iz dveh vstavljenih jajčec, a je eden ostal apatrid zaradi Eladove DNK.