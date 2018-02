Tržna vrednost Gorenja – je sredi leta 2005 v nekem intervjuju izjavil predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac – znaša okrog 350 milijonov evrov ter je visoka in najboljša obramba pred prevzemom. In še, da Gorenje ni »pretirano zainteresirano za strateško partnerstvo«, saj ima »svoje zamisli in ambicije«. Če bi takrat kot majhen vlagatelj kupili delnice velenjskega podjetja, bi se lahko tri leta veselili rasti njihovega tečaja (in dividend, kakršnih odtlej Gorenje ni več izplačalo). Vse tja do izbruha globalne finančne in nato še gospodarske krize torej, kajt