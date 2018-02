Zgodilo se je ob desetih dopoldne na Cesti krških žrtev v Krškem. Voznik tovornega vozila je na prehodu za pešce trčil v 61-letno peško in po nesreči pobegnil. Po prvih informacijah, ki jih je kmalu po nesreči poslala policija, naj bi povzročitelj nesreče vozil tovorno vozilo znamke Scania bele barve, s priklopnim vozilom s sivo cerado. Voznik je odpeljal v smeri proti Drnovemu.

Malo po drugi uri so s policije sporočili, da so povzročitelja izsledili. Šlo je za 60-letnega voznika tovornjaka znamke DAF z območja Ljubljane. »Na podlagi pregleda nadzornih kamer, najdenih sledi nesreče in številnih informacij občanov, ki so se odzvali na naš poziv, so policisti povzročitelja izsledili na območju Črnomlja. Policisti trenutno opravljajo ogled in izvajajo vsa potrebna dejanja za zavarovanje sledov prometne nesreče,« je povedala Alenka Drenik s PU Novo mesto, ki se je zahvalila tudi vsem, ki so s klici na 113 pomagali pri izsleditvi voznika. »Še vedno pa niso razjasnjene vse okoliščine nesreče, zato prosimo morebitne druge očividce, ki nas še niso poklicali, predvsem pa voznika osebnega avtomobila temno modre barve, ki se je takoj po nesreči ustavil na kraju in pozneje odpeljal, da nas pokličejo.«