Podivjani plemenski bik je na zasneženem pašniku med Slivjem in Velikimi Ločami v občini Hrpelje - Kozina do smrti pokončal 52-letnega lastnika. Ta se je po nekaterih podatkih že v sredo pod večer pripeljal s traktorjem na pašnik, da nakrmi govedo. Sovaščan ga je negibnega v ogradi opazil v četrtek dopoldne in nemudoma poklical pomoč. V ogradi je še brnel traktor, okrog pa se je sprehajal razjarjen bik. Policija in ekipa prve pomoči, ki sta po klicu sovaščana takoj prihiteli v Brkine, so lahko poškodovanega opazovali le od daleč. V ogrado, v kateri je še vedno gospodaril agresiven bik, si ni upal nihče. Na pomoč so zato poklicali lovca iz Lovske družine Materija Slavnik, ki je bika usmrtil.

»Policisti so našo lovsko družino zaprosili za pomoč. Kot predstavnik lovišča, kjer se je nesreča zgodila, sem na pomoč odhitel jaz,« je še vedno nekoliko pretresen pripovedoval lovec Boštjan Mahne iz sosednje vasi Slivje. »Na kraju nesreče so že bili policisti in reševalci, a nemočni. Bik je bil še vedno napadalen in brez njegove usmrtitve ne bi mogli priti do pokojnika, prav tako ne spraviti črede krav nazaj v hlev. Delal sem po navodilih policije in bika usmrtil. Tudi sam sem bil zelo previden in pri tem poskrbel, da sem imel kritje,« pojasnjuje lovec. Ko so bika usmrtili in prišli do ponesrečenca, je zdravnik lahko le potrdil smrt 52-letnega kmeta in odredil sanitarno obdukcijo. Ta bo tudi pokazala, kako je bik pokončal svojega lastnika. Domačini in lovci predvidevajo, da je bik kmeta najverjetneje napičil na roge, ga spravil na sredo pašnika in ga tam še pomendral. »Dvajset let sem že lovec, česa takšnega še nisem doživel,« je sklenil Mahne. Tragedija je močno pretresla tudi vse okoliške vasi.

Tovrstni dogodki so redki, a vseeno po podobne ni treba daleč v zgodovino. Lanskega oktobra je nad Dravogradom oven preskočil ogrado in se zaletel v lastnico manjše kmetije. Ta je pozneje v bolnišnici umrla. Leta 2005 je denimo na Gorenjskem bik v hlevu pokončal svojega 74-letnega gospodarja, leta 2007 pa je zaradi podivjane krave umrl 13-letni fant.