Kot piše na spletni strani avkcijske hiše, je Dali dragoceni umetnini ustvaril za bogato in ekstravagantno grofico de Cuevas de Vera z vzdevkom Tota, ki je živela med Argentino in Francijo. Iz kako avantgardne družine izvira, priča dejstvo, da je njihov dom v Buenos Airesu delo Reneja Sergenta. Arhitekt je delal za vrsto aristokratov po svetu in prepoznaven pečat pustil na znamenitih hotelih, kot sta Savoy in Claridge's v Londonu.

Grofica je prijateljevala s številnimi vodilnimi umetniki, ki so delovali v Parizu v 20. in 30. letih 20. stoletja. Med drugim so to bili ekscentričen Dali, Pablo Picasso, Jean Cocetau, Alberto Giacometti, Max Ernst, Le Corbusier, Man Ray in Luis Bunuel, s katerim se je spustila v ljubezensko afero.

V španskem Figuerasu rojeni Salvador Dali (1904-1989), eden najpomembnejših nadrealističnih slikarjev, je v Pariz odšel leta 1927. Na podlagi intenzivnega študija psihoanalize je razvil t. i. paranoično-kritično metodo slikanja, s katero je kot izjemen risar naturalistično natančne slikovne detajle združeval v ekscentrične in celo absurdne kombinacije, ki jih je sam imenoval ročno naslikane fotografije sanj.

Gradiva je bila na ogled postavljena le enkrat, v švicarski Lozani v 80. letih, Maison pour erotomane, ki v prevodu pomeni hiša za erotomana, pa javnost ni videla vse od 30. let prejšnjega stoletja. Za vsako si pri Sotheby's nadejajo iztržiti med 1,2 in 1,8 milijona funtov.