Kar 47 Rusov, ki jim Mok kljub nedavni »rehabilitaciji« Casa ni izdal povabila za nastop na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, se je pritožilo na ad-hoc športno arbitražo v Pjongčangu, katere sopredsednica je tudi Slovenka Tjaša Andree Prosenc.

Le nekaj ur pred slovesnim odprtjem iger je Cas zavrnil pritožbo ruskih športnikov in potrdil odločitev Moka ter s tem končal dolgo sago ter Moku prinesel nekaj olajšanja. Manj kot devet ur pred slovesnim odprtjem iger je Cas zavrnil pritožbe vseh 47 ruskih športnikov in trenerjev, ki so želeli nastopiti v Južni Koreji.

Generalni sekretar Casa Matthieu Reeb je prebral sporočilo Casa, vendar ni sprejemal vprašanj v nabito polni dvorani na novinarski konferenci v Pjongčangu. »Odločitve Mok, da omenjenih Rusov ne povabi na OI, ni moč razumeti kot sankcijo, temveč kot neustreznost oziroma neizpolnjevanje meril za nastop,« so zapisali pri Cas.

Bitko za nastop v sta med drugim tako izgubila tudi v Koreji rojeni hitrostni drsalec Victor Ahn in biatlonski prvak Anton Šipulin. »Pozdravljamo odločitev Cas, ki podpira boj proti v dopingu v športu in vsem športnikom prinaša jasnost in zadoščenje,« so nekaj minut pozneje tvitnili pri Mok.

Predsednik Svetovne protidopinške agencije Wada, Craig Reedie, je dejal: »Odločitev Cas tik pred uvodno slovesnostjo iger je dobra in zagotavlja ter kaže vsem drugim športnikom, da bodo na olimpijskih igrah nastopili le tisti ruski športniki, ki so prestali protidopinška testiranja in jih opravili z odliko. Po domače, na igrah bodo nastopili le 'čisti' ruski športniki.«

»Cas je upošteval le argumente Mok, zato je odločitev o pritožbi 47 ruskih športnikov in trenerjev nepoštena,« so odločitev pospremili v Kremlju, saj se je odzval ruski minister za šport Pavel Kolobkov. Odzval se je tudi Vitalij Mutko, namestnik Vladimirja Putina, ki je dejal, da je Cas tako odločil zaradi pritiska olimpijskih uradnikov. »Težko je za Cas sprejemati takšne odločitve, saj je pod velikim pritiskom,« je dejal Mutko in se obregnil ob objektivnost ad-hoc razsodišča.

Doslej ima s seznama 500 Rusov povabilo za nastop v Pjongčangu 168 športnikov. Ena hitrostna drsalka je udeležbo v znak solidarnosti s preostalimi zavrnila. Rusi bodo na igrah nastopili kot »olimpijski športniki iz Rusije" brez zastave in himne.

Obnašanje ruskih športnikov, ki bodo v Južni Koreji smeli tekmovati, bo ves čas iger spremljala posebna komisija in na koncu poročala Moku, ki bo nato še pred zaključkom iger sprejel odločitev, ali se ruskemu olimpijskemu komiteju odpravi sankcije, je ob robu zasedanja izvršnega odbora Moka povedal Thomas Bach, predsednik krovnega olimpijskega gibanja. S tem bi se članom ruske odprave omogočilo, da bi na sklepni slovesnosti 25. februarja lahko korakali pod rusko zastavo.