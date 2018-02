Letošnjega 62. opernega plesa se je je med drugim udeležil avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen. Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina je izjavil, da gre za »državniški ples in velik kulturni dogodek«.

Gost avstrijskega predsednika na plesu je bil ukrajinski predsednik Petro Porošenko. Proti njegovemu obisku je protestirala aktivistka gibanja Femen, ki se je na rdeči preprogi pojavila zgoraj brez. 25-letno protestnico je odpeljala policija in jo ovadila zaradi kaljenja miru.

Prvi ples za Kurza

Prvič je bil na plesu avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki sta ga spremljali prijateljica Susane Thier in borka za človekove pravice iz Somalije Waris Dirie. Njegov gost v loži je bil irski premier Leo Varadkar s svojim partnerjem Matthewjem Barrettom.

»Operni ples dokazuje, da je Avstrija odprta v svet, in to je poseben kulturni dogodek,« je izjavil avstrijski premier.

Ameriška igralka Melanie Griffith je bila posebna gostja avstrijskega podjetnika Richarda Lugnerja, ki je bil zadovoljen s svojo letošnjo izbiro spremljevalke. »Bila je odlična. Točna, prijazna. Super,« je dejal Lugner, ki si vse od leta 1992 za spremljevalko na plesu v Dunajski državni operi izbere kakšno znano osebnost.

Letošnjega opernega plesa se je udeležilo okoli 5500 gostov, med njimi tudi 144 debitanskih plesnih parov iz Avstrije in tujine. Med njimi sta bila tudi miss in mister Avstrije, Celine Schrenk in Alberto Nodale. Prvič sta med plesnimi pari debitirala tudi par z Downovim sindromom, Felix Röper in njegova partnerka Swatina Wutha.

Avstrijska državna opera z opernim plesom zasluži 4,6 milijona evrov, od tega za izdatke nameni okoli 3,5 milijona evrov.

Najcenejša vstopnica za letošnji operni ples je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina stala 290 evrov, najdražja loža pa 20.500 evrov.