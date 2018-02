Kyrie Irving je 13 od svojih skupno 28 točk dosegel v zadnji četrtini in podaljšku, in pomagal Keltom, ki so zadnjo tekmo proti Torontu izgubili, do zmage. Ob polčasu so še zaostajali, v zadnji četrtini pa so prišli do desetih točk naskoka. A kljub temu se je tekma prevesila v podaljšek.

Jaylen Brown je za Boston pet od svojih skupno 18 točk dosegel v podaljšani igri, ko so Kelti nadigrali čarovnike z 12:6.

»Mislim, da smo opravili dobro delo,« je po tekmi dejal trener Bostona Brad Stevens.

Goran Dragić je bil s svojo ekipo Miami Heat tokrat prost. Naslednja tekma ga čaka že danes ponoči po srednjeevropskem času, ko bo na Floridi s soigralci gostil Milwaukee Bucks.