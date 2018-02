Družba za avtoceste (Dars) je minuli teden na veliko začela kampanjo in prek sredstev množičnega obveščanja začela opominjati tovornjakarje, da se dan vklopa sistema za elektronsko cestninjenje nezadržno približuje. Zato naj se čim prej registrirajo in kupijo tablice DarsGo (to je posebna OBU-naprava, torej on board unit, za cestninjenje), prek katerih jih bodo naprave, nameščene na portalih ob avtocestah, ocestninile. Razlog za ažurnejše množično obveščanje in reklamno kampanjo je, da so v Darsu doslej prodali le manj kot tretjino pričakovanih tablic DarsGo.

