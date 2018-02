Ko je včeraj v drugem krogu skupinskega dela v 1. evro-afriški skupini teniškega pokala federacij Nina Potočnik (430. na svetu) popeljala Slovenijo v vodstvo proti Madžarski, je kazalo na slovensko zmago. Najvišje uvrščena slovenska igralka, ki ni odpovedala nastopa v reprezentanci, 20-letna Tamara Zidanšek (178. na svetu), je namreč igrala proti 31 mest slabši in leto mlajši Fanni Stolar. Toda Madžarka je dobila igro posameznic. Zmagovalko je odločila igra dvojic, v kateri sta bili prepričljivo boljši madžarski tekmici.

V prvem dvoboju je Slovenija z 1:2 izgubila proti Hrvaški, ki so v Estonijo pripotovale močno oslabljene. Po porazu Kaje Juvan in zmagi Tamare Zidanšek je o zmagovalcu odločala igra dvojic, ki sta jo prepričljivo dobili Hrvatici. Juvanova si je žal v prvem nizu malce poškodovala gleženj, ki jo je oviral v nadaljevanju dvoboja. Zidanškova je odigrala vrhunsko in nasprotnici ni pustila nobenih možnosti za zmago. V dvojicah pa sta bili Hrvatici enostavno boljši. Zidanškova in Potočnikova sta imeli nekaj priložnosti v drugem nizu, ki jih žal nista izkoristili. Poznalo se je, da je Daria Jurak 53. na svetovni lestvici med dvojicami,« opisuje slovenski selektor Andrej Kraševec. Današnja tekmica Slovenk (ob 15. uri) bo Švedska.

Poškodba Blaža Kavčiča, zaradi katere je pretekli konec tedna odpovedal nastop v Davisovem pokalu, je imela kratek rok. Ljubljančan je namreč že ta teden tekmoval na turnirju v Sofiji, kjer znaša nagradni sklad dobrih pol milijona evrov. Blaž Kavčič je v 1. krogu s 6:4, 6:4 ugnal Srba Lasla Đereja (88. igralca sveta), v drugem pa je z 2:6, 2:6 izgubil proti Romunu Mariusu Copilu (99. na svetu).

1. evro-afriška skupina, skupina C, 1. krog: Slovenija – Hrvaška 1:2 – Juvan – Bošković 2:6, 6:4, 2:6, Zidanšek – Lukas 6:3, 6:1, Zidanšek, Potočnik – Jurak, Lukas 1:6, 3:6, Madžarska – Švedska 1:2, 2. krog: Slovenija – Madžarska 1:2 – Potočnik – Bondar 6:4, 6:2, Zidanšek – Stollar 4:6, 4:6, Juvan, Zidanšek – Galfi, Stollar 4:6, 3:6.