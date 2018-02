Dobre tri mesece po operaciji prednjih kolenskih križnih vezi se je na sneg vrnila najboljša slovenska alpska smučarka. Ilka Štuhec je prve zavoje naredila na mariborskem Pohorju, družbo na snegu pa so ji delali vsi člani ekipe – trener Grega Koštomaj, Darja Črnko in Anja Šešum. »Vesela sem, da sem se lahko vrnila na sneg v domačem okolju. Občutki so bili sprva nenavadni, a sem se z vsakim zavojem znašla bolje,« je strnila vtise Ilka Štuhec. »Lepo je videti kakšnega smučarja, ki se mu uspe vrniti na vrh po poškodbi. Nikjer ne piše, da bo uspelo tudi meni. A verjamem, da delamo prav, da bomo splezali tja, kjer smo že bili,« pravi Mariborčanka, ki slovenskim alpskim smučarjem v naslednjih dveh tednih želi, da na olimpijskih igrah izpolnijo svoja osebna pričakovanja.

Od oktobrske operacije naprej Ilko Štuhec ves čas spremlja fizioterapevtka Darja Kramberger. »Prvo fazo rehabilitacije smo končali uspešno. Postavili smo dobre temelje, da lahko Ilka nadaljuje obremenitve na snegu. V času stopnjevanja obremenitev lahko pričakujemo kakšen odziv telesa, a smo na to pripravljeni,« sporoča Darja Kramberger, ki s Štajerko izvaja že tretjo rehabilitacijo po operaciji prednjih kolenskih križnih vezi. »Ker je vse potekalo po načrtih, smo pričakovali, da bo Ilka hitro stopila na smuči. Iz tedna v teden stopnjujemo obremenitve in bliža se obdobje, ko bomo lahko koleno obremenili na polno,« sporoča kineziologinja Anja Šešum.

Trener Grega Koštomaj po poškodbi Ilke Štuhec ni imel počitka. Ker je zaposlen pri Smučarski zvezi Slovenije, je med sezono največ delal z moško reprezentanco v hitrih disciplinah, kjer si je po njegovih besedah pridobil nekaj dodatnih izkušenj. Bil je tudi postavljalec prog svetovnega pokala. Najbolj je v spominu ostala nedavna preizkušnja v Lenzerheideju, kjer je na njegovi postavitvi Ana Bucik v alpski kombinaciji s 30. mesta po superveleslalomu na slalomu napredovala na tretjega. »Bil sem prisoten na snegu, da tekmeci niso pozabili na nas,« pravi Grega Koštomaj. »V tej fazi rehabilitacije se prilagajamo Ilkinemu fizičnemu stanju. V kratkem bo tako dobro pripravljena, da ne bo treba več govoriti o stanju pripravljenosti, temveč se bomo lahko v celoti posvetili pripravam na novo sezono,« optimistično dodaja Celjan.

Mama in serviserka najboljše slovenske smučarke Darja Črnko je vesela, da stvari potekajo po načrtu. Vesela je, da z Ilko Štuhec nista bili osamljeni pri rehabilitaciji, kot je bila praksa v preteklosti, ko sta imeli ob sebi le Darjo Kramberger. »V nadaljevanju priprav bomo skušali čim več smučati doma. Ilka bo najprej smučala prosto. Takoj ko bo mogoče opraviti resnejše treninge, jih bomo tudi izvedli,« sporoča Darja Črnko. »Ilko bi prihodnji mesec radi peljali v Are na finale svetovnega pokala, da si bo čim bolje ogledala terene, na katerih bodo prihodnje leto potekali boji na svetovnem prvenstvu.« Ilki Štuhec so namreč organizatorji zagotovili, da bo na zadnji tekmi sezone lahko navzoča na ogledu smukaške proge.