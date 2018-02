Še več. Nekatere občine odkrito delujejo v navzkrižju z interesi mladih. Eden zadnjih takšnih primerov je občina Cerkno, kjer tamkajšnji avtonomni coni C.M.A.K grozi prisilna izselitev iz poslopja, v katerem so delovali zadnjih enajst let. Kot so za časnik Dnevnik povedali predstavniki mladinskega centra v C.M.A.K., jim občina kljub številnim prošnjam doslej ni bila pripravljena urediti nadomestnega prostora. Njihova dejavnost je pomembna, saj igrajo veliko vlogo v življenju mladih in pomagajo soustvarjati mladinsko kulturo s prirejanjem koncertov, delavnic, festivalov…

Tudi v Izoli mladi niso zadovoljni z delovanjem občine, navaja časnik Delo. Po mnenju mnogih je namreč občina (so)kriva za propad dveh tamkajšnjih središč mladinske kulture v prejšnjem desetletju, klubov Mi-klub in Shoto klub. Kot reparacijo so mladi nato zavzeli tovarno Argo in s tem oživili objekt pod spominsko zaščito, ki je ob praznem obljubljanju občine o obnovi propadal. Aktivisti so se lotili čiščenja, uredili okolico, nato pa prostore napolnili s koncerti, filmskimi delavnicami in drugimi kulturnimi dogodki.

Kljub vsemu je Pivka perutninarstvo zemljišče v letu 2016 prodala slabi banki, mladi pa so se prisiljeni izseliti. Mediji so nad obiskovalci Arga zabeležili tudi več primerov policijskega nasilja, ki ga občina ni niti komentirala, kaj šele poskusila omejiti. Mestna oblast je v zadnjem desetletju že večkrat omenila gradnjo prepotrebnega mladinskega centra, a o realizaciji načrta še ni bilo govora.

Podobnih primerov, v katerih so interesi mladih spregledani, je na slovenskih tleh še veliko. Ena bolj očitnih posledic tovrstne nespametne ignorance je odhajanje mladih iz takšnih krajev. Kjer ni prostora za njihovo kulturo, tudi ni prostora za mlade.

Kaj bi torej lahko občine naredile, da bi bili mladi bolj zadovoljni in se ne bi izseljevali, temveč omogočili nadaljnji razvoj na svojih območjih? Najpreprostejša in hkrati najučinkovitejša rešitev bi bila, da bi mlade preprosto poslušali ter njihove želje, zahteve in potrebe jemali resno. A najpreprostejše rešitve se vedno zdijo najradikalnejše.