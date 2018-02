Gimnazija Litija je v letu 2017 praznovala šele 20-letnico obstoja, a se kljub temu lahko pohvali z mnogimi uspehi. Šola je med drugim zelo ponosna na svoje doktorje znanosti, med katerimi je tudi dijak druge generacije na šoli dr. Matic Lozinšek.

Ko se je Matic Lozinšek vpisoval v srednjo šolo, so ravno spreminjali sistem. Napovedali so, da bodo morali tisti, ki se bodo vpisali na poklicne šole, dodatno leto porabiti za splošno maturo, če se bodo želeli vpisati na fakulteto. »Sam sem že vedel, da me zanima fakulteta za kemijo, zato sem se odločil za gimnazijo. Ko sem izbiral med njimi, se mi je ob obisku Gimnazija Litija zdela res super. Bila je nova, imela je mlad kolektiv, profesorji so bili zagnani za delo. Všeč mi je bil sistem zaprtih vrat, saj smo se med odmori veliko družili s sošolci. Imel sem tudi občutek, da je to ustanova, kjer dijak ni zgolj številka. Priznati moram, da mi kasneje nikoli ni bilo žal,« je povedal danes uspešen doktor znanosti, ki dela na Inštitutu Jožefa Stefana.

Lepe spomine ima tako na gimnazijo kot tudi na čas zunaj šole. Pravi, da je imel najraje kemijo, kar se kaže tudi v tem, da je v 4. letniku gimnazije osvojil 1. mesto na državnem tekmovanju iz kemije za Preglove plakete. Všeč sta mu bili tudi filozofija in fizika. Spomni se smešne anekdote: »Profesorica za kemijo nama je s sošolcem dovolila eksperimentiranje pod nadzorom laboranta. Izdelala sva raketni avtomobilček. Uporabila sva zelo eksplozivno snov. Napravo smo preizkusili na dvorišču. Raketni motor je tako dobro deloval, da ga je odstrelilo in ga nismo več našli, medtem ko je avto ostal na mestu. To se je zgodilo z glasnim pokom. Kasneje sem izvedel, da se je profesorica slovenščine zelo ustrašila.« V gimnazijska leta bi se sicer vrnil, ampak le za kratek čas, ne za stalno, pravi Lozinšek.

Šolanje je nadaljeval na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Med doktorskim študijem je bil tudi v tujini. Po besedah dr. Lozinška je Slovenija lepa dežela in kakovost življenja je res dobra.

Vzorniki so mu bili vedno raziskovalci in znanstveniki, pa tudi ljudje iz vsakdanjega življenja, recimo mentorji. Kot svoj največji dosežek je Lozinšek izpostavil pridobitev individualne štipendije Marie Curie za izpopolnjevanje na univerzi v Kanadi. Njegovo področje dela je anorganska kemija, predvsem sintezna anorganska kemija fluora. Tudi v prihodnosti bi rad raziskoval.

Zelo blizu mu je angleški pregovor: »Ciljaj na luno, saj četudi zgrešiš, boš pristal med zvezdami.« Za uspeh se je treba truditi, ciljati visoko in sanjati, svetuje. Ob delu je treba življenje bogatiti z novimi spoznanji, ki jih Lozinšek pridobiva na potovanjih, zato se ravna po pregovoru: »Svet je knjiga in kdor ne potuje, je prebral samo platnico.«

Mentorici šole: Tatjana Logaj in Mateja Golouh, Dnevnikova mentorica: Marjeta Kralj