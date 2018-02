Meta Hrovat, alpska smučarka: Dokazala sem, da sem trmasta Gorenjka, ki nikoli ne odneha

Devetnajstletna slovenska alpska smučarka Meta Hrovat je na olimpijske igre dopotovala neposredno z mladinskega svetovnega prvenstva v Davosu, kjer je osvojila zlato kolajno v slalomu in srebrno v alpski kombinaciji. Na uspeh je še posebej ponosna, saj je v paradni disciplini veleslalomu padla in čutila hude bolečine v kolku in golenici. »Kolajni sem dala kar mami, da ju je iz Davosa odpeljala domov, saj bi ju lahko izgubila. Tako in tako mi je morala pripeljati olimpijsko opremo, da sem zamenjala oblačila,« je pojasnila zgovorna Gorenjka iz Podkorena, ki je v Južno Korejo s seboj pripeljala deset parov smuči, kar ni veliko v primerjavi s tekmicami.