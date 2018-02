V Kamniku je nedavno kar nekaj prahu dvignila namera o oddaji poslovnega prostora na Maistrovi 18. »Namera je bila objavljena na spletni strani skladno z veljavno zakonodajo,« zatrjujejo na občini Kamnik tudi po tistem, ko so o tem na portalu kamnik.info podvomili. Tam so občini očitali, da nima enotnih meril ter da občanom in zainteresiranim organizacijam ne omogoča najema prostorov pod enakimi pogoji. Iz objavljene namere naj bi bilo namreč razvidno, da bo občina poslovne prostore na Maistrovi 18 oddala v najem za nedoločen čas brez poprejšnjega javnega zbiranja ponudb. Gre za 14,4 kvadratnega metra veliko pisarno s souporabo sejne sobe in sanitarij v prvem nadstropju objekta nad kamniško avtobusno postajo. Občinska služba za področje stanovanjsko-poslovnega fonda pojasnjuje, da so to pisarno najemniku, ki se je preoblikoval iz zasebnega zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo, oddali že pred osmimi leti. Zato so novo najemno razmerje sklenili s podjetjem Evoli management z neposredno pogodbo. av