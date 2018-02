Če res pripisujete enako odgovornost obema državama, ker problem še ni resen, se sprašujem, ali sploh poslušate slovenske sogovornike pa tudi druge zagovornike arbitražnega reševanja sporov, in sicer pravno stroko, ko vam povedo, da je meja, po razsodbi arbitražnega sodišča, že določena in dokončna in da je problem samo v tem, da Hrvaška te arbitraže ne priznava, ali pa vam je to povsem jasno, a se hrvaškim kolegom iz vaše iste politične grupacije – EPP – nočete zameriti.

Ko ste pozivali obe strani k čimprejšnji implementaciji arbitražne odločbe, sem bil prepričan, da so vam bili o tej zadevi pojmi povsem jasni in da ste to počeli iskreno. Danes, ko je Slovenija to nalogo opravila, in to v času, ki je bil zanjo predpisan, vi pa znova pozivate tudi njo k reševanju spora oziroma ji pripisujete enako odgovornost kot Hrvaški, ker ta ni še rešen, pa v vašo dobro vero, v vašo poštenost in nepristranskost ne verjamem več. Za Hrvaško je vsakomur, ki stavi na vladavino prava, jasno, kaj mora storiti: sprejeti arbitražo in pohiteti z implementacijo njene razsodbe. Ni druge poti. Kaj pa naj pri tem stori Slovenija, ki se razsodbe drži in jo že izvaja?

Pravite celo, g. Juncker, da je komisija, ki ji predsedujete, obema stranema že ponudila pomoč, a da nobena še ni posegla po njej. Slovenija ves čas čaka na to pomoč, slišal sem našega predsednika republike Boruta Pahorja, premierja Mira Cerarja in zunanjega ministra Karla Erjavca, da boste vi in vaš podpredsednik Timmermans vsak čas prišla v Ljubljano in Zagreb oziroma da boste oba predsednika vlad povabila k sebi. Pahor je bil pri tem povsem decidiran, in to vpričo vas.

Morda svetujete Sloveniji, da naj opusti arbitražo in se vrne k dvostranskemu iskanju rešitve? Če je to vaš razmislek, vaš nasvet, se sploh zavedate, kaj to pomeni? Kakšne utegnejo biti posledice?

Pa še nekaj: izjavili ste tudi, da »nobena država z zahodnega Balkana ne bo več vstopila v EU, ne da bi pred tem rešila vse težave z mejami«. Načeloma se z vami strinjam, a v trenutku, ko relativizirate arbitražno razreševanje sporov, ko ne najdete poguma, da bi Hrvaško prisilili k spoštovanju tega pravnega instrumenta, potiskate vse druge države, s katerimi Hrvaška mejnega vprašanja še ni rešila, v podrejen položaj.

Če bi to izjavili že leta 2008, seveda z mesta, ki ga zasedate sedaj, bi Slovenija lahko povsem legitimno upočasnila oziroma oteževala pot Hrvaške k Uniji, vse dokler ta ne bi pristala na slovenske zahteve o meji. Menim, da si Srbija, BiH in Črna gora tega ne zaslužijo in da to vodi k novim, nevarnim požarom v regiji! Prevzemate hudo odgovornost!

Aurelio Juri, Koper