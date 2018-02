Božji otroci smo, ne sužnji

Dandanes je v svetu videti, kot da vse poka po šivih od nepravičnosti in krivic. Večina ljudi živi v revščini in stiski, ki naj bi jo sprejeli kot nekaj samoumevnega, ker tako pač je. Eni tu, kjer boli, drugi tam, kjer je udobje in razkošje. Vendar ni tako. Treba se je zbuditi in zahtevati svoje enakovredno mesto. Svoj položaj, ki ti pripada. Vstani, človek. Bodi to, kar si. Tvoje bistvo ni majhno, tvoj prispevek je nujno potreben. Vsako sekundo se postavi za resnico in pravico in s tem olajšaj pot tudi ostalim. Naj te sliši človek, ki ima poteptano srce, da lahko tudi on vstane. Sčasoma se bodo tudi srca, otopela od oholosti in napuha, začela odpirati.