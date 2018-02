V občini Ig sta družbi Hidrotehnik in Drava lani začeli graditi dva protipoplavna nasipa v Tomišlju in Brestu ter zid, ki bodo pred poplavami Iške zavarovali približno 110 objektov, ki so bili do zdaj poplavljeni že ob poplavah s povratno dobo približno deset let. Po novem bodo ti ižanski objekti zavarovani tudi pred poplavami s povratno dobo stotih let, pravijo na ižanski občini.

A prebivalci Črne vasi in Lip iz sosednje ljubljanske občine na gradnjo protipoplavnih nasipov gledajo z dvomom in zaskrbljenostjo. Skrbi jih namreč, da bi ti ukrepi poslabšali varnost njih