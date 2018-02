V prestolnici takšnega stolčka še nismo zasledili, smo pa glede na to, kar smo opazili v enem od ljubljanskih nakupovalnih središč, prepričani, da vas na stranišče ne bo vleklo, niti če boste sami. Fotografija, ki smo jo posneli pred dobrim mesecem v E.Leclercu, namreč kaže na to, da so tam še daleč od toaletnega zatočišča, ki bi bilo prijazno do staršev z otroki, precej pa so oddaljeni tudi od prijaznega stranišča nasploh.