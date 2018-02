Okoli 10.000 ljudi nima dostopa do državnega sistema preverjanja pravice do azila in zato nimajo dostopa do prave namestitve, nimajo prave oskrbe s hrano in nimajo dostopa do zdravniške oskrbe. V MSF so vlado v Rimu opozorili, da imajo vsi prosilci za azil in begunci pravico do mednarodne zaščite v skladu z evropsko zakonodajo in mednarodnim pravom, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Organizacija v poročilu navaja tudi pričanja migrantov, ki so bili deležni zlorab in nasilja s strani italijanskih in francoskih policistov na meji. Najmanj 20 ljudi je umrlo med poskusi prečkanja meje iz Italije v Francijo, Avstrijo in Švico v lanskem in predlanskem letu.

»V Italiji je vse več migrantov, med njimi tudi otrok brez spremstva, ki so ujeti na območjih blizu meje, v neformalnih taboriščih, pogosto tudi povsem na prostem - v parkih, na bregovih rek ali blizu železniških postaj,« so zapisali v poročilu in zahtevali ukrepanje države.

Migrantska problematika je sicer v Italiji močno razgreta predvolilna tema pred marčnimi parlamentarnimi volitvami. Nekdanji premier Silvio Berlusconi, ki upa v novo zmago na volitvah, je pred dnevi menil, da so migranti v državi »tempirana bomba, ki lahko vsak trenutek eksplodira, ker živijo od kriminala«.

Berlusconi se je na ta način odzval na sobotni ksenofobni napad moškega v kraja Macerata, ki je iz vozečega avtomobila s polavtomatsko pištolo ranil šest temnopoltih oseb, dokler ga ni prijela policija.