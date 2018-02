Muskova domislica o lutki Starman, ki bo za volanom kabrioleta ob spremljavi Bowiejeve uspešnice Space Odity po vesolju predvidoma krožila milijardo let, je precej bizarna, a še zdaleč ne edinstvena. V vesolju so tudi gigantska disko krogla, več kot tisoč kapsul z upepeljenimi človeškimi ostanki (med njimi tudi pepel igralca Jamesa Doohana, ki je zaigral v vesoljski franšizi Zvezdne steze) in truplo zapuščene moskovske psičke Lajke, ki so jo na vesoljsko dogodivščino s Sputnikom 2 poslali leta 1957 in za katero ni bilo nikoli mišljeno, da bi se vrnila na Zemljo.

Prvo mesto na seznamu najbolj čudaških predmetov, ki jih je človeštvo doslej spravilo v vesolje, najverjetneje pripade krompirjevi piti. Jed iz krompirja in mesa so s pomočjo vremenskega balona v vesolje predlani poslali vesoljski entuziasti iz Wigana.