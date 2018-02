Poslanci Evropskega parlamenta so na današnji seji razpravljali o ukinitvi prestavljanja ure na zimski in poletni čas. Številne študije namreč kažejo na negativne učinke, ki jih ima prestavljanje na zimski in poletni čas. Človeško telo potrebuje precej časa, da se prilagodi spremembi, ob tem pa številni poročajo o nespečnosti, motnjah koncentracije in glavobolih.

V prid prehajanju prehajanja na poletni in zimski čas govorijo študije, po katerih bi naj na ta način prišlo do precejšnjih prihrankov pri porabi električne energije. Novejše raziskave temu nasprotujejo.

Poslanci Evropskega parlamenta so tako danes pretežno glasovali za ukinitev prehajanja med zimskim in poletnim časom. Za jih je glasovalo 384, proti jih je bilo 153, 12 pa se jih je vzdržalo. Sedaj je na potezi Evropska komisija, ki je bila po nekaterih navedbah doslej spremembi nenaklonjena.

Here is an Italian MEP demonstrating turning back the clock in a debate about scrapping #daylightsaving. #eplenary@angelociocca#hourchangepic.twitter.com/ULBwuyHUJT — Georg von Harrach (@yourmeps) February 8, 2018

Na današnjem zasedanju je obveljalo prepričanje, da je na ravni EU potrebno doseči skupni dogovor, saj nikakor ne pride v poštev, da bi ukinitev prestavljanja na zimski in poletni čas prišla v veljavo v samo nekaterih državah.