Od Slovencev se je najbolje odrezal Peter Prevc na 14. mestu (99 m/120,5), Jernej Damjan je bil 16. (99,5 m/ 118,9), Tilen Bartol 22. (97 m/115,1), Timi Zajc pa 29. (94 m/107,1).

»Poskusni skok je bil podoben skokom s prvega treninga, drugi je bil stabilen, ni me veliko zavrtelo, kar je zaenkrat že kar dovolj, poleg tega pa sem se uvrstil na tekmo. So pa seveda še rezerve. Sem pa precej boljše volje kot včeraj, ko sem spal tri, štiri ure, nato mi ni šlo na skakalnici, za nameček pa me je čakala še obnovitev vprašanj novinarjev. Včeraj me je pomiril že drugi trening, pa še spati sem šel prej in dolgo spal,« je dejal Prevc.

Tudi Damjan skoka ni opravil slabo, se pa nekoliko muči s skakalnico, ki ni po njegovem okusu. »Kvalifikacije sem tako kot običajno vzel bolj na lahko, čeprav se na tej skakalnici še lovim. Ni mi problem skočiti okoli 100 metrov, a malo več mi ne uspe. Ne vem, kako bi to skrivnost rešil, mogoče jo bom do sobote. Skakalnica je taka, da se na njej ne da uživati. S treninga v trening je sicer bolje, toda ne vem, kje naj najdem še tisto, kar mi manjka,« je dejal Damjan.

Precej slabše volje pa sta bila mlajša reprezentanta Bartol in Zajc. »Skok ni bil tak, kot sem si želel, v bistvu sem bil do zdaj tu zadovoljen le z enim. Na mizi sem prepozen, ne najdem njenega roba, tudi z zaletno hitrostjo imam nekaj težav. Zdaj moram to poskušati popraviti, nato tekmo čim bolj oddelati, se pa že zdaj bolj veselim velike skakalnice,2 je priznal Bartol.

Podobnega razpoloženja je bil Zajc: 2Zadovoljen sem, ker sem se uvrstil v ekipo, a z današnjima večernima skokoma nisem navdušen. Na mizi imam še precej rezerve."

Vsi štirje slovenski skakalci bodo tako nastopili na sobotni tekmi, ki bo ob 13.35 po slovenskem času.