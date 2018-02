Počivalšek se na desetdnevni obisk Avstralije in Nove Zelandije odpravlja v petek. Med drugim se bo v nedeljo udeležil odprtja častnega konzulata v Geelongu, srečal pa se bo tudi s predstavniki gospodarstva.

Kot so pojasnili na STO, gre za prvo tovrstno predstavitev slovenskega turizma, ki ga pripravljajo v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom. Različnih dogodkov, ki jih pripravljajo v času obiska, se bodo udeležili tudi tamkajšnji ključni organizatorji potovanj in mediji, so dodali.

Ministra bodo spremljali predstavniki Slovenske turistične organizacije (STO), ki bodo skozi delavnice, sestanke in dogodke Slovenijo predstavili kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo z vrhunsko kulinariko za zahtevne goste, ki iščejo petzvezdična doživetja.

Avstralija kot obetaven trg za slovenska podjetja

Počivalšek se bo imel na poti vrsto bilateralnih srečanj, sestal pa se bo tudi s predstavniki več podjetij, med drugimi s predstavniki podjetja Harvey Norman, obiskal pa bo tudi podjetje Asko Gorenje.

Na gospodarskem ministrstvu so pojasnili, da je Avstralija kljub oddaljenosti obetaven trg za slovenska podjetja. Trg je velik in odprt, z visoko poslovno kulturo, so zapisali in dodali, da so Avstralci dovzetni za nove tehnologije in radi testirajo nove izdelke.

Slovenija v Avstralijo izvozi največ strojev in mehanskih naprav, zdravil, električnih strojev in opreme, predvsem bele tehnike. Leta 2016 je sicer obseg blagovne menjave med Slovenijo in Avstralijo znašal 85 milijonov evrov, kar je 13,7 odstotka več kot leto prej. Slovenija je izvozila za 82,5 milijona evrov oz. 13,2 odstotka več kot leta 2015.