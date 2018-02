Tradicionalni recital na Prešernovem trgu, ki je potekal pod naslovom Lepa beseda lepo mesto najde, se je pred pesnikovim kipom kot vsako leto začel z Zdravljico v interpretaciji Aleša Valiča, nato pa je spregovorila predsednica združenja Saša Pavček.

Pred 32 leti so dramski igralci pod vodstvom Aleša Jana z recitalom Prešernove poezije dokazali, da tudi umetnikova roka kuje svet. »Danes pa se nam zdi, da nam jo naša politika veže. A sporočamo, da smo delavni in vztrajni in si želimo stiska rok v naklonjenosti, razumevanju in spoštovanju,« je povedala predsednica združenja, ki letos zaznamuje 100. obletnico ustanovitve.

V združenju jih je več kot 400, ki se po njenih besedah borijo za skupen cilj: umetniško delo. »Za nas je gledališče življenje, celo več - življenje naš'ga magistrale. Našo stisko in jezo nad brezbrižnim odnosom države do kulture, kakor tudi našo radost pri ustvarjanju in ljubezen do umetnosti, pa tudi humor, prepoznavamo v besedah Franceta Prešerna in Ivana Cankarja,« je povedala.

V nadaljevanju je z interpretacijami Prešernovih in Cankarjevih del nastopilo okoli 30 igralcev in igralk vseh generacij ter študentov ljubljanske Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Med drugimi Jožica Avbelj, Aljaž Jovanovič, Nik Škrlec, Blaž Šef, Anja Novak, Maja Sever, Violeta Tomič, Jurij Souček, Jerica Mrzel, Rok Vihar in Pavle Ravnohrib. Ta je za STA povedal, da slovenska politika »vedno bolj tone v ideološko skrajnost«, praznovanje Prešerna pa vidi kot prevaro in hipokrizijo.