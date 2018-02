Korziški nacionalisti, ki so decembra prevzeli večino v regionalnem parlamentu in zahtevajo več avtonomije, predvsem glede jezika, so razočarani, saj je s tem zavrnil njihove glavne zahteve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Težko pričakovan govor Macrona na njegovem prvem obisku na Korziki je predsednik regionalne vlade Gilles Simeoni kritiziral, češ da je uporabil »neokolonialističen jezik2. Dvodnevni predsednikov obisk pa je označil za izgubljeno priložnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Macron je v Bastii dejal, da bi morali korziški jezik, ki je bliže italijanščini kot francoščini, zaščititi in razvijati, da pa ne bo mogel postati uradni jezik, kot zahtevajo nacionalisti.