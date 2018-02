Najbrž vam ideja o rižoti z rdečo peso zveni nenavadna. Seveda ne uporabite vložene in kisane pese, uporabite le kuhano. V rižoto je nekaj naribajte, nekaj pa nakockajte. Prva da barvo in okus, druga pa poskrbi, da takoj veste, kakšno rižoto imate pred seboj. Seveda lahko pripravite rižoto le z ribano ali le z nakockano peso.

Še nekaj besed o rižoti. Ko na začetku kuhanja k čebuli dodate riž, vse skupaj dobro premešajte in pražite toliko časa, da zadiši po lešnikih in da riž popije vse olje. In pozor, na koncu kuhanja mora biti rižota kremasta in nikar ne presuha in ne pretekoča – ko nagnete žlico, mora riž nežno spolzeti z nje. Rižota mora nekaj časa nujno tudi počivati – a dol z ognja. Ko dodate parmezan in maslo, rižoto dobro premešajte, odstranite s štedilnika, pokrijte in pustite počivati približno 3 minute.

K rižoti postrezite solato – odlično tekne motovilec v solati (opran motovilec začinite s soljo, oljem in limoninim sokom in premešajte).

RECEPT

SESTAVINE (za 2 osebi)

180 g riža za rižote

½ (rdeče) čebule

2 stroka česna

½ glavice koromača

300 g kuhane pese

½ žličke suhega timijana

1 l zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode in jušne kocke)

50 g parmezana (+ za okras)

30 g masla

1,5 dcl (rdečega) vina

1 žlica olja

poper

sol

PRIPRAVA

V kozici segrejte olje, potem pa na segretem prepražite čebulo in koromač. Ko se delno zmehčata, dodajte česen in premešajte. Dodajte še riž, premešajte in pražite še minuto. Nato prilijte vino in kuhajte, da se vino pokuha. Dodajte 200 g naribane pese in premešajte, potem pa dodajte še timijan in poper.

Nato postopoma dodajajte jušno osnovo – dodajte zajemalko osnove in ko jo riž popije, dodajte še naslednjo, vse dokler se riž ne skuha. Nato dodajte nakockano peso, parmezan in maslo ter premešajte. Kozico odstavite z ognja, jo pokrijte in pustite počivati 3 minute. Nato rižoto servirajte, okrasite z zelenjem koromača, parmezanom in poprom ter postrezite s solato iz (npr.) motovilca.