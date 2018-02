Ura je bila namreč zaščitni znak Ljubljane 45 let, je opozorila tudi Dnevnikova kolumnistka in krajinska arhitektka Ana Kučan. »Moramo jo dobiti nazaj! Je talisman, ki v temi kaže pot,« je pozvala, in kot kaže, se je njena pobuda uresničila.

Pri podjetju Careef so takrat kot razlog, zakaj ne bodo popravili ure, navedli, da so prikazovalniki ure, datuma in temperature tehnološko zastareli, rezervnih delov ni, pa tudi energijsko so izjemno potratni. Vse je že bilo določeno, ko si je lastnik stavbe TR3 zaradi nenehnih pobud občanov in prošenj z vseh strani na koncu premislil, in ugodil željam Ljubljančanov.