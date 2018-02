Po Cerarjevih besedah je tehnologija blochchain oz. tehnologija veriženja blokov izjemna priložnost za Slovenijo, ki pa je po drugi strani povezana tudi z mnogimi tveganji. Veliko bo potrebno storiti na področju reguliranja tehnologij blockchain ter v smeri seznanjanja podjetnikov in uporabnikov o tveganjih, ki jih ta tehnologija prinaša, je menil Cerar.

Izrazil je upanje, da bodo podjetniki to tehnologij razvijali »v dobri veri in poštenju, da bo služila ljudem in našim pozitivnim interesom«. »Na vladnih in drugih službah pa je, da v sodelovanju z njimi pripravimo ustrezne pravne okvire in Slovenijo naredimo prepoznavno v pozitivnem smislu,« je še dejal Cerar.

Z organizacijo današnjega posveta so želeli v podjetju Viberate vladi približati tehnologijo blockchain, jih podučiti o tem, kaj slovenska podjetja na tem področju počnejo, ter jih seznaniti z ovirami, s katerimi se srečujejo pri svojem poslovanju v Sloveniji, je povedal generalni direktor in soustanovitelj podjetja Viberate Matej Gregorčič.

»Vladi smo povedali, da jim želimo pomagati, da smo jim kadarkoli na voljo tudi za operativne sestanke, kjer se lahko izobrazijo, da bodo lažje razumeli tehnologijo in lažje pripravili pravne in davčne okvire ter vse, kar je potrebno, da bodo podjetja v Sloveniji lahko funkcionirala,« je dejal.

Pobuda za sodelovanje med slovensko vlado in podjetjem Viberate je sicer nastala že pred dobrim tednom dni na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, ko sta državni sekretar Tadej Slapnik ter izvršni direktor in eden od ustanoviteljev podjetja Viberate Vasja Veber skupaj nastopila na okrogli mizi pod okriljem podjetja Consensys. Tema panela je bila pomembnost sodelovanja med podjetji in vlado na področju razvoja tehnologije blockchain in ustvarjanja prijaznih ekosistemov, ki bodo spodbujali ustanavljanje inovativnih podjetij.