Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na regionalni cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič in za tovorna vozila nad 7,5 ton na mejnih prehodih Petrina, Podplanina in Babno Polje proti Hrvaški ter na cesti Jugorje pri Metliki-Štrekljevec-Ručetna vas.

Na avstrijski strani prelaza Korensko Sedlo so zaradi zimskih razmer obvezne verige

Tovorna vozila čakajo na mejnem prehodu Obrežje.

Zaradi del bo predvidoma do petka zaprta regionalna cesta Mokronog-Boštanj, med Tržiščem in Spodnjimi Vodalami. Obvoz za osebna vozila in avtobuse je urejen po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa po dolenjski avtocesti in po glavni cesti Krško-Sevnica.