Vučić je ocenil, da je zaradi umirjanja napetosti in vzpostavitve dialoga med Hrvaško in Srbijo potreben dogovor o izogibanju razpravam o zgodovinskih temah, o katerih imajo Hrvati in Srbi različna mnenja, ne glede na to, ali gre za drugo svetovno vojno ali vojno na Hrvaškem. Predlagal je, da bi se dogovorili o šestmesečnem moratoriju na razprave o zgodovini, kot eno izmed njih pa je izpostavil hrvaško vojaško operacijo Nevihta iz leta 1995.

Na vprašanje, ali pričakuje, da bo hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović sprejela njegov predlog, je odgovoril, da naj bi na pogovorih v Zagrebu soglašali o tem, da ni soglasja, ko gre za zgodovino, da pa je potrebno, da bi se poskusili bolje razumeti v prihodnje.

Prihodnost dveh narodov vidi v krepitvi sodelovanja in boljšem medsebojnem razumevanju. »Srbski in hrvaški narod sta številčno majhna naroda. Srbi so majhni, Hrvati pa niso večji. Oboji moramo razumeti, da bomo obstali in preživeli samo, če se ne bomo spopadali. Povem vam, da bodo v prihodnosti Srbi in Hrvati vse bolj sodelovali. Čim prej bomo začeli sodelovati, bomo pokazali, da smo malo pametnejši,« je izjavo Vučića objavil Globus na svoji spletni strani.