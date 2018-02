Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so ljubljanske policiste 29. januarja obvestili, da so iz garderobe športnega parka na Šlandrovi ulici v Ljubljani izginili ključi vozila osebnega avtomobila. To je nato izginilo z bližnjega parkirišča, a so ga kriminalisti izsledili minulo sredo v Moravčah in na kraju prijeli ter pridržali štiri osumljence iz Ljubljane, in sicer 28-letnika, 19-letnika, 15-letnico in 16-letnika.

Na podlagi zbranih obvestil so ugotovili, da so osumljeni v zadnjemu času izvršili več premoženjskih kaznivih dejanj. In sicer je 19-letnik 26. januarja okoli 22. ure na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli oropal mladoletnika. Nato je v sostorilstvu s 16-letnikom istega dne ob 22.30 v križišču Prešernove in Cankarjeve ceste ponovno oropal dva mladoletnika, so pojasnili policisti.

28-letnik, 15-letnica ter 16-letnik pa so 13. novembra lani v naselju Šmarje Sap poskusili izvršiti tudi drzno tatvino, 28-letnik pa je osumljen tudi kaznivega dejanja "zatajitve", saj si je 22. januarja v Polici pri Grosupljem protipravno prilastil osebni avtomobil.

Policisti sumijo, da so omenjeni v zadnjih nekaj tednih izvršili še več kaznivih dejanj s področja premoženjskih deliktov, kot so tatvine goriva, tatvine v trgovinah in drugo, zato še zbirajo obvestila, so še dodali na policiji.