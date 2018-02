»Če ne pristanemo takoj na vse stavkovne zahteve, to ne pomeni, da ne iščemo rešitev,« je poudaril Koprivnikar in zavrnil obtožbe sindikatov, da je vlada pasivna. »Sestajamo se z različnimi pogajalskimi skupinami in izjemno aktivno delujemo praktično cele dneve do poznih popoldanskih in večernih ur,« je dejal in dodal, da so na vladni strani že ponudili protipredloge, ki so vredni več deset milijonov evrov.

Kot je pojasnil, je situacija v pogajanjih zahtevna. Pogajajo se s štirimi pogajalskim skupinami, pri katerih gre - poenostavljeno povedano - za dve konktradiktorni zahtevi, na eni strani po linearnem dvigu plač vsem delavcem, na drugi po drugačni umestitvi ene plačne skupine.