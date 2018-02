Problematika avtorskih in podjemnih pogodb v visokem šolstvu je postala aktualna spomladi 2015, ko je KPK objavil podatke o honorarjih iz avtorskih in podjemnih pogodb, ki so jih od leta 2003 iz javnega sektorja prejele fizične osebe. Pri tem so po podatkih aplikacije Erar, ki jo je razvil KPK, izstopala predvsem izplačila visokih honorarjev profesorjem in vodilnim na fakultetah. Slednje so pri tem sicer pojasnjevale, da naj bi se velik del avtorskih pogodb nanašal na njihovo tržno dejavnost.

Zadevo je na lastno pobudo obravnaval KPK, ki zdaj v končnem poročilu ugotavlja, da so bila enormna izplačila honorarjev na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb med drugim posledica nejasne razmejitve med javno službo in tržno dejavnostjo v visokem šolstvu ter pomakanja nadzora.

Zaradi tega KPK v končnem poročilu ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter drugim odgovornim v postopku sprejemanja predpisov s področja visokega šolstva priporoča, da se pripravi in sprejme jasna definicija javne službe na področju visokega šolstva, »na podlagi katere bi se jasno opredelilo redno delovno obveznost visokošolskih delavcev in natančneje določilo neposredno pedagoško obveznost, posredno pedagoško obveznost, osnovno raziskovalno-razvojno oziroma umetniško in strokovno delo ter druge obveznosti, ki skupaj tvorijo polni delovni čas visokošolskih delavcev v obsegu 40 ur tedensko«.