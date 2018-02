Prireditelji iger, ki se bodo jutri začele v Pjongčangu, so sporočili, da so razlog za tak ukrep sankcije Združenih narodov proti Severni Koreji in Iranu. Samsung je veliki pokrovitelj letošnjih iger in je udeležencem poklonil približno 4000 aparatov iz "olimpijske serije", med katerimi so najbolj prestižni modeli.