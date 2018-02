David Benioff in D.B. Weiss trenutno zaključujeta zadnjo sezono Igre prestolov, ki bo na zaslone prišla šele prihodnje leto. Kljub temu se že nekaj časa pojavljajo ugibanja, kaj bo njun naslednji projekt. Sedaj sta razkrila, da se nameravata preseliti v galaksijo daleč, daleč stran. Uradna spletna stran franšize Vojna zvezd je namreč objavila, da bosta prevzela scenaristične in produkcijske vajeti še neimenovane trilogije, ki se bo dogajala v istem svetu kot filmi Vojna zvezd, a ne bodo povezani z zgodbo o družini Skywalker ali trilogijo, ki jo bo posnel scenarist in režiser Poslednjega Jedija Rian Jonson.

Predsednica podjetja Lucasfilm, ki je sicer v lasti Disneyja, Kathleen Kennedy pravi, da sta Benioff in Weiss ena boljših sodobnih pripovedovalcev zgodb v filmski industriji, ki sta sposobna na platno prestaviti kompleksne like, globoko zgodbo in bogato mitologijo. Zato je prepričana, da bosta orala ledino tudi v primeru Vojne zvezd ter jo popeljala v nove vode.

Nad priložnostjo sta navdušena tudi filmarja. »Med poletjem leta 1977 sva odpotovala v galaksijo daleč, daleč stran in o njej sanjava vse odtlej,« sta zapisala v skupni izjavi.

Seznam novih filmov iz sveta Vojne zvezd se torej vztrajno daljša. V ponedeljek je bil objavljen napovednik za film o vesoljskemu tihotapcu Hanu Solotu, ki bo v režiji Rona Howarda izšel še to leto. Prihodnje leto pa bo sklenjena že tretja trilogija o družini Skywalker, ko bo režiser J.J. Abrams predstavil Epizodo 9.