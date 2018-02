Nadzorni svet RTVS šteje 11 članov, od katerih jih DZ imenuje pet, pri tem pa mora upoštevati zastopanost političnih strank v DZ. DZ je novih pet članov v nadzorni svet imenoval 14. decembra lani, Damjanovič pa je DZ predložil odstopno izjavo, je pojasnil predsednik mandatno-volilne komisije Mitja Horvat (SMC).

Komisija je tako danes sprejela sklep, v katerem DZ predlaga, da se seznani z Damjanovičevim odstopom. Po tej seznanitvi bo komisija, kot so člani prav tako sklenili na današnji seji, pozvala poslanske skupine, da ji do 28. februarja posredujejo predloge kandidatov za člana nadzornega sveta RTVS, ki bo imenovan za preostanek mandata.

Za novega člana sveta za elektronske komunikacije pa mandatno-volilna komisija državnemu zboru predlaga Simona Sirca, ki so ga predlagali v SMC. Sirc bi tako za preostanek mandata nadomestil Bojana Poharja, ki ga je DZ konec januarja razrešil.

Funkcionar ne sme prejemati sprejemati daril, razen protokolarnih

Mandatno-volilna komisija se je na današnji seji prav tako seznanila s prejetimi darili predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Borisa Štefaneca in njegovega namestnika Igorja Lambergerja v preteklem letu.

Nadzor nad prejetimi darili senata protikorupcijske komisije daje mandatno-volilni komisiji zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta zakon določa, da funkcionar ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem funkcije, razen protokolarnih daril in priložnostnih daril manjše vrednosti. Ne glede na njihovo vrednost pa funkcionar ne sme sprejemati daril, ki so ali bi lahko vplivala na objektivno in nepristransko opravljanje njegove funkcije.

Na seznamu daril, ki so ga predložili komisiji, sta med drugim jubilejni srebrnik, ki ga je Štefanec prejel od delegacije posebnega preiskovalnega urada iz Litve, in maketa nacionalnega inštrumenta gusel, ki mu jo je podarila delegacija iz Črne Gore. Lamberger pa je od Kluba podjetnikov Zlatorog Celje prejel steklenico vina. Vsa darila na seznamu so označena kot priložnostna in so jih postavili v vitrino komisije.