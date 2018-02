Francoski vozniki, ki se težko ločijo od mobilnikov, bodo odslej še na težji preizkušnji. Po novem bodo s kazenskimi točkami in 135 evri globe kaznovani, četudi bodo avto ustavili ob cesti, da bi v roke varno vzeli mobilnik. Kazen jih čaka, tudi če z zaustavitvijo avtomobila ne ogrožajo ali ovirajo prometa, poroča francoski časnik Le Figaro.

Zanimiv podatek je tudi, da nova zaostritev ni posledica nove sprejete zakonodaje, s katero bi francoske oblasti želele obrniti zaskrbljujoč trend vse večjega števila smrti na tamkajšnjih cestah. Te se z vse strožjimi zakoni sicer že nekaj časa trudijo obrniti ta trend in so nedavno celo znižale omejitev hitrosti na dvopasovnih cestah z 90 na 80 kilometrov na uro. Za novo pravilo glede mobilnikov lahko vozniki krivijo francosko sodišče, ki je z odločitvijo odpravilo določene nejasnosti glede zakona, ki določa pravilno ravnanje z mobilniki za volanom.

Po prelomni odločitvi sodišča bodo francoske oblasti kot udeležence v prometu obravnavale tudi avtomobile, ki se bodo zaustavili ob cesti. Zato v skladu z zahtevami zakona vozniki tudi tedaj ne bodo smeli seči po mobilnikih. To jim bo dovoljeno le, če se bodo povsem izločili iz prometa, kar po novem pomeni, da bodo morali med vožnjo po javnih cestah parkirati na označenih parkiriščih. Izjema so le primeri, ko se je vozilo ustavilo zaradi okvare vozila ali prometne nesreče. Takrat je uporaba mobilnika vozniku dovoljena.

Tudi v Sloveniji predlogi strožje zakonodaje

Telefoniranje med vožnjo je kljub prepovedi priljubljeno tudi med Slovenci, saj to počne kar 75 odstotkov slovenskih voznikov. Lani je policija zaradi tega spisala skoraj 26.400 kazni in izdala nekaj manj kot 3200 opozoril. To je dvakrat več kot predlani. Predvidena globa je trenutno 120 evrov, Agencija za varnost prometa pa predlaga, da bi se kazen zvišalo na 250 evrov in tri kazenske točke.