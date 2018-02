Še najbolj se je v tretjem skoku izkazal Tilen Bartol, s skokom 103 metra je zabeležil šesti rezultat, pred tem je bil enkrat 18. in enkrat 15. Z 11. mestom in skokom 102 metra je bil Timi Zajc na prvem treningu 11., Anžetu Semeniču se je nekako izšel le tretji skok, z daljavo 100 metrov je dosegel 14. izid. Jernej Damjan je bil v prvi seriji 22., Peter Prevc pa ni našel pravih občutkov, njegov najboljši skok je bil drugi, z 92,5 metra je zasedel 27. mesto.

»Če pogledamo metre s treninga, bom imel očitno čas, da si pogledam slovesno odprtje. Če bi bilo vse normalno, bi moral pred tekmo počivati. Prvi skok je bil slab, druga dva še slabša. S skoki že tam od Oberstdorfa nisem zadovoljen, pa čeprav sem bil v Zakopanah na stopničkah,« ne kaže navdušenja nas dvojo formo branilec dveh olimpijskih kolajn iz Sočija.

Na treningu v ospredju Poljaki

Slovenci so na treninge prišli praktično s poti, a isto velja za druge. »Za druge niti ne vem, kdaj so prišli, sam pa vem, da smo bili na treningu malce zaspani. Bom rekel, da je najbolj važno, da smo ta trenutek zdravi. Rezerve na treningu so bile, a nič ne de, danes popoldne je še en trening, nato kvalifikacije in dan počitka. Važno je, da se sestavimo do sobote,« je dejal trener Goran Janus, ki o sestavi ekipe ni hotel še ničesar govoriti: »Pred sabo imamo še trening skoke, po zadnjem skoku bom o tem lahko govoril. Dotlej pa sem povedal vse.«

Na treningu so bili v ospredju Poljaki, na prvem je bil najboljši Dawid Kubacki, s 107 metri mu je uspel najdaljši skok dopoldneva, bil je meter daljši od drugouvrščenega Stocha. Vodilni v svetovnem pokalu in branilec dveh zlatih odličij je bil najboljši v drugem skoku, Kubacki je bil tretji, med njiju se je uvrstil Avstrijec Manuel Fettner. Tretji skok je najbolj uspel Nemcu Andreasu Wellingerju, za njim sta se zvrstila Poljaka Stefan Hula in Stoch.