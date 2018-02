Deset let po prvih demokratičnih volitvah so Maldivi zašli v hudo politično krizo. Predsednik države Abdula Jamin je razglasil izredno stanje ter dal aretirati dva člana vrhovnega sodišča, ker je razveljavilo obsodbo devetih voditeljev opozicije in zahtevalo novo sojenje. Zahtevalo je tudi povrnitev mandatov dvanajstim bivšim poslancem vladajoče stranke, ker so prestopili drugam, kar bi pomenilo njeno izgubo večine. Obsojeni nekdanji predsednik države Mohamed Našid, ki je dobil zatočišče v tujini, je pozval Indijo k posredovanju, aktualni predsednik pa je bližje Kitajski, tako da imajo dogodki na Maldivih tudi širši regijski prizvok. Dogodki na rajskem otočju, ki dobi največ prihodkov od turizma, so povzročili nekaj zaskrbljenosti med obiskovalci. Aktualni predsednik Jamin zagotavlja, da je varnost vseh domačinov in tujcev zagotovljena. Za glavno mesto Male sicer že dlje časa velja varnostno napotilo, naj se turisti izogibajo protestom, ki so tam pogosti in se včasih sprevržejo v nasilne.

Vrhovni sodniki, ki jih niso zaprli, so si premislili Predsednik Jamin je v televizijskem nagovoru 430.000 Maldivijcem dejal, da je moral razglasiti izredno stanje, če je hotel omogočiti odstavitev in preiskavo vrhovnih sodnikov, ki sta po njegovem načrtovala državni udar. Preostali trije vrhovni sodniki so nato preklicali svojo prejšnjo odločitev o izpustitvi voditeljev opozicije, in sicer »v luči tega, kar je izpostavil predsednik«. Aretirali so tudi policijska poveljnika, ki sta napovedala, da bosta spoštovala odločitev o izpustitvi voditeljev opozicije. Jamin je prišel na oblast leta 2013. Opozicija trdi, da so bile volitve nepoštene, in ga obtožuje nedemokratičnih praks vključno z zapiranjem političnih nasprotnikov, krnjenjem svobode govora in pritiski na sodstvo. Maldivi so leta 2016 izstopili iz Commonwealtha, ko so se z Londonom sprli glede spoštovanja človekovih pravic. Glavni nasprotnik Jamina je Našid, ki je zmagal na volitvah leta 2008, bil kasneje prisiljen odstopiti in obsojen na trinajst let zapora, potem pa je dobil dovoljenje za zdravljenje v tujini in tam dobil zatočišče. Trenutno je v Šrilanki. Vrhovno sodišče je razveljavilo tudi njegovo obsodbo, dokler si v okrnjeni sestavi ni premislilo. ba, agencije