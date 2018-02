Gorenjski kriminalisti so končali preiskavo dogodka, ki se je 18. januarja letos pripetil v Ratečah. Kazensko so ovadili 18-letnika, ki naj bi z nožem skušal ubiti očeta. Čeprav mora imeti policija za kaj takega precej trdne dokaze, pa mama ovadenega in žena oškodovanca Vesna Jakša trdi, da zločina sploh ni bilo. Sama nas je večkrat poklicala v uredništvo, da bi povedala, da je njen mož padel na ledu in se poškodoval ter da gre za družinsko zadevo, v katero se policija ne bi smela vmešavati.

»Če ni dokazov, ni sodišča. Samo mož in sin vesta, kaj se