Mila zima je šla zelo na roko najbolj znanemu tujemu strateškemu investitorju v Sloveniji. Delavci Pomgrada so namreč lahko zelo pospešeno gradili bodočo Magnino lakirnico v občini Hoče - Slivnica. Obrat, ki bo nekoč zaposloval več kot 400 ljudi, je tako že povsem zaprt, ima streho, fasado in talno betonsko ploščo, dela pa se zdaj nadaljujejo v njegovi notranjosti. Montažo opreme za lakirnico bo izvedlo nemško podjetje Durr.

Novembra in januarja je Magna izpeljala dva dogodka v svojem graškem kadrovskem centru. Na prvem so izbrali 40 kandidatov, ki se že izobražujejo v tamkajšnjem proizvodnem obratu. Maja jim bo v izobraževalni proces sledilo še 45 tistih, ki so se najbolje odrezali v drugem izbirnem postopku in se bodo do konca leta v Gradcu uvedli v delo v lakirnici. V tem času bodo zaposleni prek agencije in bodo prejemali avstrijsko plačo, po prestani preizkusni dobi pa naj bi jih zaposlili za nedoločen čas.

V graškem obratu že dela več kot tisoč Slovencev »Ti kadri bodo tvorili jedro bodoče ekipe v slovenski Magni, zagnali bodo proizvodnjo in izobraževali vse druge nadaljnje zaposlene,« je razložila Ana Topolič - Kriechbaum, tiskovna predstavnica Magne Steyr. Za nekaj javne razprave je poskrbela okoliščina, da je zaposlovalec od teh kadrov pričakoval znanje nemškega jezika. Ta pogoj je bil postavljen izključno zato, ker se bodo izobraževali v Avstriji, zato morajo biti sposobni razumeti navodila nadrejenih, je poudarila Topoličeva. Tistim, ki se bodo v delo uvajali v novem obratu, tega pogoja ne bodo postavili. Se pa zato slovenščine že uči direktor lakirnice David Adam. Najvišji vodstveni sloj v slovenskem podjetju bo namreč prišel iz tujine, preostali ključni strokovnjaki pa bodo slovenski. Do petka Magna zbira prijave za delovno mesto vodje oddelka informacijskih tehnologij. Pilotno testno proizvodnjo naj bi v lakirnici začeli oktobra letos, začetek redne proizvodnje pa je načrtovan aprila 2019. V podjetju še molčijo o tem, ali bo Magna udejanjila tudi nadaljnje faze projekta in bo ob lakirnici nekoč postavila celovit proizvodni obrat. »To bo odvisno od bodočih naročil avtomobilske industrije,« se glasi uradni odgovor podjetja. Ta naročila se – vsaj za zdaj – množijo. Magnin tovarniški kompleks v Gradcu je zato doživel nov mejnik. V minulem šestmesečju so zaposlili dodatnih 300 Slovencev in jih zdaj tam dela že več kot tisoč.

Občina že bogatejša Prihod Magne v Slovenijo je v svojih proračunskih bilancah ugodno začutila občina Hoče - Slivnica. Podjetje je namreč že poravnalo 588.000 evrov komunalnega prispevka. Občinsko vodstvo namerava te prihodke porabiti za načrtovane komunalne investicije in za gradnjo novega vrtca.