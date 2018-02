Zamrznjeni konflikt dobiva privez na sodiščih

Dober mesec dni po začetku izvajanja arbitražne odločbe sta Slovenija in Hrvaška na točki, kjer sta bili ob njeni razglasitvi. Stališča do sprejemanja arbitražno določene meje so nespremenjena, kar posledično vse od konca decembra povzroča mejne incidente zgolj v Piranskem zalivu, ki v ozračju zaostrenih stališč ostaja edini kamen spotike arbitražne odločbe. Državi sta v začetku januarja hoteli izvajati efektivno oblast na akvatoriju, ki sta ga razumeli za svojega. A ju to ni pripeljalo nič bliže rešitvi mejnega vprašanja.