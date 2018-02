Realnost

Bile so dovoljene sanje, pa je prišel nov dan in novi meseci in leta in desetletja. Potekala je revolucija, še zavedali se je nismo prav, in že smo pristali v kapitalizmu najslabše vrste. »Revolucionarji« so bili prav radodarni: Cerkvi so podarili fevdalno premoženje, tudi tisto, ki ga prej sploh ni imela ali ga je prodala, s slabo pisanim zakonom pa povrh še obresti. Zdaj Vatikan upravlja te naše bisere. Pa kaj, ali je slap Savica zato kaj manj lep, sprašujeta Peterle in Pirnat za njim.