Slovenci so se od svojega šestega evropskega prvenstva poslovili dvignjenih glav. Neodločen izid proti Srbiji, zmaga proti Italiji in tesen poraz proti evropski podprvakinji Rusiji je na koncu zadoščal za ponovitev njihovega največjega dosežka – nastopa v četrtfinalu. Kljub omejenosti igralskega kadra so se zaradi nepopustljivosti enakovredno kosali s tehnično bolj dovršenimi tekmeci in s tem poželi simpatije domače javnosti. Navijači so jih za borben pristop nagradili z izjemnim obiskom, saj si je vse tri tekme v Stožicah ogledalo več kot 30.000 gledalcev.

»Žal mi je za izpad, saj verjamem, da bi lahko še dvakrat napolnili Stožice. Vseeno mislim, da si lahko pogledamo v oči, saj smo dali vse od sebe. Škoda, ker to ni bilo dovolj,« je svoje misli po ponedeljkovem porazu strnil Rok Mordej, ki si je moral zaradi kazni tekmo z Rusi ogledati s tribun.

Mnenju osemindvajsetletnika se pridružuje tudi selektor Andrej Dobovičnik. Petdesetletnika s sodelavci v prihodnjih dneh čaka temeljita analiza nastopov, ki bo podala natančnejšo sliko o stanju in prihodnosti slovenske vrste. »Da smo se uvrstili v četrtfinale, smo morali preliti veliko znoja. Fantje so dozoreli in imajo izkušnje, zato se mi zdi prav, da vsi ostanejo v reprezentanci. Slovenskemu dvoranskemu nogometu lahko dajo še veliko. Starost, ki jo imajo nosilci, ni taka, da bi se morali posloviti. Če bo evropsko prvenstvo prineslo dodaten denar v Slovenijo, je možno priti še višje, v nasprotnem primeru pa so fantje dosegli limit,« je opozoril selektor slovenske reprezentance Andrej Dobovičnik. Obenem je priznal, da konkurenca postaja vse ostrejša, moštva pa vse bolj izenačena.

Ena od najenostavnejših rešitev, s katero bi Slovenija v prihodnje ohranila stik z evropskim vrhom, bi bila naturalizacija igralcev, za kar pa so potrebni veliki finančni vložki. Po nekaterih informacijah naj bi Brazilci v ruski reprezentanci Eder Lima, Robinho, Romulo in Esquerdinha samo za nastop na prvenstvu prejeli okoli 10.000 evrov. »Kakšna bi bila Rusija brez Brazilcev? Zanimivo vprašanje. Lima in Robinho njihovo reprezentanco že nekaj let nadgrajujeta in sta njena nosilca, priključili pa so še Esquerdinha, ki igra v Barceloni. Slovenci nimamo takšne miselnosti, da bi v svojo ekipo dodajali Brazilce. Ali je prav, da je tako, ali ne, ne vem. To naj oceni nekdo drug,« meni slovenski branilec Žiga Čeh. Negativno mnenje o naturalizaciji igralcev ima sicer tudi Dobovičnik, saj je prepričan, da šport brez podmladka ni pravi šport.

Izidi četrtfinala: Slovenija – Rusija 0:2 (0:0), Srbija – Kazahstan 1:3 (0:1), Portugalska – Azerbajdžan 8:1 (5:1), Ukrajina – Španija (sinoči), polfinale, jutri ob 18. uri: Rusija – Portugalska, ob 21. uri: Kazahstan – Ukrajina/Španija.