Občina pod Krvavcem je znana tako po enem najvišjih dohodkov na prebivalca v državi kot tudi po tem, da nima niti centa dolga. Letos pa je proračun občine Cerklje na Gorenjskem rekorden, saj računajo na okoli 18 milijonov evrov prihodkov, pri čemer so jim štirje milijoni ostali še iz prejšnjih let. Denar bo občina porabila za nove naložbe, vredne približno 12 milijonov.

Med dogovorjenimi projekti izstopa lasten zdravstveni dom, v katerem bodo splošna zdravstvena in pediatrična ambulanta, zobozdravnik in lekarna. »Gre za 1,5 milijona vredno naložbo v skrb za občane. Potem ko smo zgradili enega večjih in lepših domov za starostnike, bo to nov prispevek h kakovosti življenja v naši občini,« je prepričan župan Franc Čebulj. V preteklosti so zgradili športni park v Velesovem, imajo dvorano za prireditve, seveda pa ves čas vlagajo tudi v komunalo, za bolj tekoč promet bodo pri Cerkljah zgradili krožišče.