Deset malih barij v okolici Ljubljane in na Gorenjskem, ki v javnosti ne uživajo naklonjenosti, bo v prihodnjih treh letih pod budnim očesom lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in Zavoda RS za varstvo narave. S projektom Mala barja – Marja, sofinanciranim iz evropskih sredstev, bodo na njih izboljšali stanje, opozorili lokalne prebivalce na njihov pomen, ob nekaterih bodo uredili tudi učne poti. Projekt je vreden 1,96 milijona evrov, potekal pa bo do konca oktobra 2021.

Živali in rastline potrebujejo takšno okolje

Direktor zavoda mag. Teo Hrvoje Oršanič opozarja: »V zadnjih stotih letih smo na svetu izgubili okoli 64 odstotkov vseh mokrišč. Življenjski prostori, ki so povezani z vodo, so ogroženi in barja niso nobena izjema. So izjemnega pomena. So življenjski prostor, v katerem živijo in edino v njem preživijo posebne vrste živali in rastlin, ki brez takega okolja ne morejo živeti. Ohranitvi teh oblik življenja je namenjen ta projekt, ki ni edini v Sloveniji, povezan z mokrišči. Vsi projekti so sestavni del širšega koncepta varstva narave v naši državi.«

Dolgo trajajoči dosedanji mačehovski odnos do mokrišč ni značilen samo za prebivalce naše države, pač pa gre za globalni problem. »Mokrišča imajo to nesrečo, da so običajno na nižji nadmorski višini in na ravninah, zato so bila vedno zanimiva za druge oblike rabe, na primer za infrastrukturo, gradnjo, kmetijstvo, skratka za vse, kar ljudje potrebujejo za življenje. Tako so mokriščem pogosto jemali prostor,« opisuje direktor zavoda. »Mokrišča so imela včasih celo negativen prizvok. Čeprav na terenu še vedno naletim na kakšno izjavo, češ da so dobra samo za komarje, se je to v zadnjem času spremenilo. Vendarle na njih uspevajo vrste, ki bodo izginile, če ne bomo znali zadnje poskrbeti. Ljudje, ko jim to skušamo predstaviti v dialogu, to razumejo,« pravi Oršanič. »Naša civilizacijska naloga je, da te vrste ohranimo za zanamce. Prepričan sem, da bodo imeli ti veliko boljše mnenje do ohranjanja narave, ker se bodo te potrebe vse bolj zavedali,« dodaja.